封測廠華泰（2329）今日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.15元。展望今年，面對貿易戰僵局及新冠肺炎疫情影響，公司經營策略將聚焦精實產品組合及開源節流，盼能創造獲利、持續改善體質。

華泰2019年合併營收創175.15億元新高，年增15.32％。毛利率10.12％、營益率4.43％分創近3年、近4年高點，本業終止連2虧。稅後淨利5.87億元、每股盈餘1.06元，較前年虧損1.11億元、每股虧損0.2元大幅好轉，終止連2虧、雙創近4年高點。

華泰去年受惠3D NAND Flash良率提升、產能陸續開出，在市場供給充裕下，帶動半導體事業營運狀況顯著轉加。電子代工（EMS）業務受惠中美貿易戰帶動的轉單效應，以及接單策略奏效下，帶動營收增加、毛利提升，表現為近10年來最亮麗的一年。

展望今年，拓墣研究指出，封測需求雖有5G產品、車用電子、人工智慧（AI）與物聯網持續帶動，但在中美貿易僵局陰影及新冠肺炎疫情影響，預估今年封裝產值將達544.6億美金，成長約3.3％。

針對半導體封裝業務，華泰表示，將持續投入CSP BGA市場開發、加強改善生產效率，持續深耕LPDDR、DDR等記憶體市場，發展快閃記憶體各式應用服務，並擴大開發物聯網及車用電子相關產品的應用市場，以提升公司業務來源。

電子代工部分，華泰預期去年大幅成長的固態硬碟（SSD）需求將持續增加，但在部分產品關稅豁免、客戶將產品拉回中國大陸生產下，預期今年轉單效益將降低。而新冠肺炎疫情預期將使材料供應受影響，歐美各國封城鎖國防疫，預期亦將影響客戶對各項產品需求。

華泰表示，過去營運受缺料等因素影響而未能持續獲利，去年營運已達獲利成果，未來將持續精實產品組合，以積極擴大營收基礎，提高有效產出及稼動率，並配合營運成本控制致力節流，盼能創造獲利、改善體質。

(時報資訊)