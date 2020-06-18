高通今(18)日宣布推出高通機器人RB5平台，這是高通專為機器人設計，最先進、最具整合性和全面性的方案，在廣受機器人與無人機產品採用的RB3平台的成功基礎上，高通機器人RB5平台提供豐富的軟硬體與開發工具，商用產品預計也將於今年上市。

高通機器人RB5平台首開先河，結合高通在5G和AI領域的深厚的專業能力，讓開發人員與製造商得以創造新一代高運算、低功耗的機器人與無人機，應用於消費、企業、國防、工業與專業服務領域。

高通機器人RB5開發套件已經與眾多頂尖公司合作，其中包括20多家正在評估平台的早期採用者，此外，有30多個生態系參與者正在開發必要的軟硬體供各類機器人應用使用，這些公司包括96Boards、Acontis、凌華(6166)、AirMap、AirServe、Airtonomy、AlwaysAI、Augmented Pixels、Autocore、Autoware Foundation、Canonical，DeepEdge.ai、DreamVu、Dronecode、Fractal.ai、GlobalEdge、Innominds Software、InOrbit、Intel RealSense、Lantronix、Linaro，光寶(2301)、Kudon、ModalAI、Nod、Open Robotics、Panasonic、PathPartners、Pilot.AI、Shoreline IoT、SLAMCORE、TDK、創通聯達以及Tier IV。

高通表示，RB5平台採用專為機器人客製化應用的高通QRB5165處理器，提供了強大的異構運算架構，結合先進的高通第5代人工智慧引擎，提供每秒15兆次運算的AI性能，適合執行複雜的AI與深度學習工作負載。該處理器配備的全新高通Hexagon張量加速單元，為功能強大可支援七個鏡頭同步的影像訊號處理器、專門處理增強影片分析的電腦視覺引擎，可在有限電力之下提供驚人的機器學習邊緣推論，透過配套模組，高通機器人RB5平台支援4G和5G連網速度，有助在機器人技術和智慧系統領域普及5G。

透過高通機器人RB5平台和高通QRB5165處理器，高通可達成各種設計，包括通用系統級模組解決方案和彈性的板上晶片設計，解決方案提供多種選擇，包括商業用和工業級溫度範圍，客戶亦可選擇延長產品生命週期至2029年。

基於高通機器人RB5平台的商用產品預計將於今年上市。

(時報資訊)