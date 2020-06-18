北市將推動YouBike2.0，因與YouBike1.0系統不相容，雙北可能無法整併，新北市交通局長鍾鳴時強調，雖然系統不相容，但YouBike不會停，雙北會持續溝通，設置轉乘站、督促業者相容系統，或在新北設置2.0車位都是可能選項。

鍾鳴時說，為避免影響市民使用權益，交通局正審慎研擬轉換計畫，期以合理的成本，讓既有的YouBike在使用年限期間發揮最大效益，並達成平順轉換，讓YouBike服務不中斷。

交通局長鍾鳴時表示，YouBike不會停，雖然YouBike1.0與2.0系統不相容，市民朋友使用權利不受影響，雙北會持續研商對策。且北市目前試辦大安、中正區，其他地區的1.0也還會繼續使用。

鍾鳴時表示，如果能無縫整合YouBike1.0和2.0的系統，減少民眾騎乘不便性最佳，否則已投入9億元建置的605站、1萬9千餘輛YouBike1.0，需再花費5.7億元新購YouBike2.0，市府不得不審慎思考。

鍾鳴時說，為讓最後一哩路的接駁服務能夠更加完善，市府引進新一代的多元共享運具如irent、wemo及gogoro電動機車，市府不再耗資建置場站、購車，大大節省公帑，更滿足不同需求的市民使用。

鍾鳴時說，市府將在淡水與新店、板橋通勤，設置約100餘站的電動輔助無樁位共享自行車，過智慧手機操作、GPS定位，人、車實名制租借管理，oBike亂象不會再發生。

(中時 )