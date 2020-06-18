衛福部苗栗醫院心理師余錦星表示，診間常出現身體不適的個案，表示自己睡不好、心悸、頭痛、腹瀉、沮喪、疲累等症狀，衍伸出焦慮及憂鬱的情緒，看過很多醫生，但檢查報告結果都正常，最後被轉介到精神科治療，但這類個案可能是罹患了「自律神經失調」，長期下來容易誘發疾病的產生。

余錦星指出，自律神經失調不能算是一種病，它是一個症候群，長期下來卻會誘發疾病，例如心臟病、高血壓、焦慮、憂鬱、恐慌等，千萬不能輕忽。自律神經系統，大致分為交感神經及副交感神經2類，自律神經失調時，身體就會出現一些警訊，大多是壓力或是不良的生活習慣所導致。

改善自律神經失調的方法，除了做好壓力管理，養成正常規律的生活作息外，也要有良好的紓壓管道。症狀嚴重時，心理師建議可搭配藥物、心理治療或生理回饋治療介入，能有助改善不適的症狀。

余錦星說明，生理回饋治療主要是藉由測量身體生理變化的儀器，經由儀器將生理訊號轉換成圖像、數字、聲音等，並將這些訊號回饋給個案，幫助個案了解生理反應和情緒的關聯，學習如何控制與放鬆，來達到有效改善與管理自我的壓力。

余錦星指出，有個案經過8次的生理回饋治療後，睡眠與夜間頻尿症狀有明顯改善，從一開始夜間頻尿5至6次，下降到0至2次，有時可一覺到天亮。因睡眠改善，精神也變好，情緒也不再那麼焦慮跟緊張，身體不適的症狀也逐漸減輕。

(中時 )