為接續農村人力，台中市農業局推出青年農民輔導計畫，盼吸引18至45歲青年返鄉務農，推動農業永續經營。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真

為鼓勵青年返鄉從農，台中市農業局推出「青年農民輔導計畫」，除成立青農基本資料庫，並舉辦專業技術研習課程、共識營、十大績優青農評鑑等。另青農創業提供最高1000萬元貸款、農業生產設施等經常性補助，盼吸引18至45歲青年農民返鄉務農，永續經營。

台中市青年農民輔導計畫以青年農民基本資料庫、青年從農培訓及輔導、青農增能輔導及青農創業輔導等4大策略推動。由台中市農業局與各級農會合作共同執行青年農民講習課程、農場經營輔導、評鑑等各項輔導作業。

農業局長蔡精強說明，青年農民資料庫建立，針對設籍台中市滿1年且年齡18至45歲者，自有或承租耕地位於本市或與本市毗鄰的鄉鎮市區，土地面積0.1公頃以上，農業設施面積0.05公頃以上之青農，均可檢具資料，即日起至6月30日至台中市耕地所在區農會辦理登記。

蔡精強表示，透過輔導青年農民組織化運作、資源整合與團隊合作，以共同經營及企業化發展的目標永續經營，可望帶動更多青年投入農業工作，期許青年的活力與創造力，能為台中市農業帶來新契機。

至於培訓方面，將優先遴選由台中市各區農會登記在案之青農，學習120小時農業基礎課程及120小時農場實務見習培訓，提供青農投入農業生產時所需之培訓課程；在農場經營輔導階段，提供青農資材、行銷等創業補助與輔導及申請50場農場診斷服務。

此外，增能及創業輔導方面，將針對各區青農需求辦理青農組織輔導、專業技術研習課程、共識營、台中市十大績優青農評鑑等，並搭配最高1000萬元青農創業貸款、農業生產設施等經常性補助計畫，透過全方位輔導吸引青農返鄉務農，創造台中農業活動與新契機。

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