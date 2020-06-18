南投縣政府對面的舊議會大樓拆除後，計畫推動BOT招商，因招標不順利，目前仍閒置中。南投縣議會議長何勝豐及縣議員曾振炎等人18日建議，縣府應先開發停車場，便利民眾洽公停車，善加利用；觀光處長陳志賢回應表示，將一併考量民眾需求及未來開發投資效益，帶動週邊發展。

南投縣議會18日舉行定期會提案討論會，縣議員曾振炎、于秀英、蔡宗智、洪明科及張嘉哲等人提案，舊議會大樓已拆除多時，目前尚未開發，建議縣府能先開闢為停車場，方便民眾洽公。

多名議員指出，民眾前往縣府洽辦公事，常因停車不方便感到困擾，縣府可先考慮利用舊議會空地闢建臨時停車場，不但可解決民眾停車問題，也不會任土地閒置。

縣府觀光處長陳志賢表示，為活化公有土地，舊議會大樓拆掉後，縣府以BOT模式進行招商，但是招標過程並不順利，對於先作為臨時停車空間提案，將一併考量民眾需求及未來開發投資效益，再衡酌帶動週邊發展。

此外，縣議員張嘉哲等人則建議增興建紅土網球場。他表示，南投市網球人口增加，但南投市多屬硬底網球場，由於網球賽事多以紅土球場為主，南投縣缺乏這類球場，恐影響選手比賽成績，在紅土網球場打球，也可以減少運動傷害。

教育處長陸正威回應表示，縣府已在南投市永豐里找到一處合適土地，目前正就產權等問題進行了解，必要時將進行會勘。

(中時 )