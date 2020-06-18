高雄日前發生1起17歲少女與男子相約前往摩鐵開房間，卻意外以超離奇死狀意外暴斃的憾事。據了解，該名少女與男子相約前往摩鐵開房間後，與他同行男子卻在13日清晨報案少女意外死亡，警方調查後發現房內有毒咖啡包，男子對於事發過程也都以「不知道」交代，檢警已解剖少女遺體，並將男子採尿送驗，同時列為關係人移送檢方偵辦，釐清少女死亡原因。

警方調查，13日凌晨接獲報案轄區內摩鐵內有人意外死亡，趕往現場後才發現，一名衣著完好的年輕女子，以極度詭異的死法，整個人張嘴仰躺，半掛在床邊氣絕身亡，初步檢視女子已經死亡多時，而男子則站在床頭發呆。

事後調查，死者竟然只是一位年僅17歲的少女，據了解，這名少女在死亡前幾天就因與父母口角而離家出走，之後就未與家中聯繫。當警方查出身分通知父母到場時，死者父母不敢置信前幾天才好好的女兒，竟然和一位不知名男子共處摩鐵內，而且已經變成一具冰冷屍體。但也表示因女兒離家出走，好幾天都未再連絡。

報案的男子在警方鑑識時呆立在現場，對於警方詢問都含糊帶過，僅表示自己是透過通訊軟體認識少女，2人相約在12日晚間到摩鐵休息，但對於少女為何陳屍在摩鐵內，一概以「不知道」帶過。但是警方房間內發現疑似咖啡包毒品，均已帶回化驗。

檢警為了釐清死因，已對少女遺體進行解剖化驗是否有毒物成分，至於該名男子除了採尿及毛髮外，也被列為關係人移送地檢署進行偵辦。

(中時電子報)