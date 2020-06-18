台灣之星「618年中慶」，18日早上10：00正式開跑，祭出三項活動

(1)單辦門號，抽樂透享月租188元不限速吃到飽 加購第二門享半價元94、免費升級5G。

(2)門號搭商品，月租599元起， iPhone 11、Switch主機0元，加購第二件指定商品半價。

(3)單買商品不需搭門號：1+1省鈔大 半價AirPods Pro、DC風扇輕鬆帶回家

至全台實體門市出示身分證含6、1、8任一數字 並於FB官方粉絲團按讚 抽免費咖啡。

隨整體疫情逐漸趨緩，邁入後疫情時代，人潮紛紛出籠回流、帶動市場買氣持續升溫，近期電信市場對於5G開台消息不斷，市場預估5G開台資費恐比4G資費高、且不一定有上網吃到飽。

台灣之星宣布，618年中慶期間單辦門號或是辦門號搭商品的用戶，可以再享領先業界的5G「真」體驗早鳥方案，無論是新朋友或老客戶，除可享原資費上網+網內雙飽優惠外，一律可以原門號、原月租升級「5G免費體驗」，體驗時間依申辦資費而定，最高體驗12個月。

618老客戶專屬，免抽、免搶同享今年月租188元優惠，續約直升”不限速”上網吃到飽。一日限定月租188資費方案，本次採「樂透」機制，消費者需先綁定台灣之星官方LINE帳號，在6月18當天至指定活動網頁抽取申辦資格，抽中者即保證申辦。

除此之外，還可用半價再加購一門、月租94元就可同享上述不限速4G上網吃到飽及網內互打免費等資費優惠，若與去年「雙11一日限定」推出的$188+$88方案比較，每月月租費只多6元，不論是網速、上網量及免費語音分鐘數等皆優於雙11資費。

若沒有申辦門號需求的消費者，台灣之星網路門市特別祭出618年中慶「1+1省鈔大」限定優惠，購買iPhone 11 128GB(26,900元)可用半價3,995元加購AirPods Pro(原價7,990元)、購買Panasonic女神級吹風機(5,490元)可用半價3,495加購ASUS ZenFone Max Pro、購買Dyson V7無線吸塵器(9,999元)可用半價790元加購HERAN禾聯14吋DC風扇(原價1,580元)等1+1組合。

另外也推出手機賠錢出清，三星Galaxy J4+2,499元(原價5,990兀)、三星Galaxy A6+4,799元(原價11,990元)、OPPO Reno 10倍變焦版14,990元(原價$24,990)以及Apple Watch S48,990元(原價11,900元)。

(工商 )