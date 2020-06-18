網路發展銳不可擋，建商為凝聚客戶的品牌忠實度，紛紛發揮巧思將活動網路化！如精銳建設率先透過FB粉絲頁和客戶做趣味互動，搭上即將到來的端午連假、推出「端午尋寶圖」活動，邀請客戶尋寶抽獎過佳節，將現場活動變成網路活動！

此外，龍寶建設設計暖心LINE貼圖、陸府生活美學教育基金會FB瑜珈課，也都是網路時代下的創意活動。

其中，精銳建設將新案「精銳Garden One」的1400坪超大花園變成一張藏寶圖，讓大家比眼力，在裡面找出龍舟、艾草、立蛋、香包、粽子等端午節的元素圖案，然後直接在FB上回覆就可參加抽獎，還能分享給親友同樂，揪大家一起開心過端午。

而隨著科技日新月異，通訊軟體LINE已成為現代人溝通聯絡的重要管道，而貼圖、表情圖案更是談話聊天中畫龍點睛的必備道具，如龍寶建設董事長張麗莉為台中張老師基金會親自繪製了32幅可愛實用的LINE貼圖，傳神的人物構圖與貼近生活的日常用語，無不讓對話者會心一笑，貼圖所得又能兼作公益，也是創意圈粉的經典實例!

此外，每到端午時節全台各地氣溫飆高，民眾為躲避高溫轉往室內活動，因此，陸府生活美學教育基金會特別邀請了擁有豐富瑜珈教學經驗的InJoyoga的老師，利用陸府植深館場地示範五堂「夏日基礎瑜珈課程」，自6月起每周三晚間8點準時於FB粉絲專頁公開教學影片，讓民眾在家裡也能輕鬆自在練習瑜珈，在炎夏中維持良好的運動習慣。

(工商 )