隨著疫情趨緩，部分品牌及通路商客戶復甦速度優於預期，儒鴻(1476)董事長洪鎮海在18日的股東會上指出，目前對今年營運看法已揮別悲觀，最艱難的4月已過，5月營收回溫，預期第二季可脫離谷底，下半年營運可望逐季成長。法人估，依儒鴻目前產能滿載的情形，今年應仍可賺一個資本額。

儒鴻4、5月營收均較去年同期衰退都超過20%；不過，5月營收20.93億元，已比4月增加36.8%。

洪鎮海曾在5月時的法說會，因部分客戶要求訂單遞延至明年出貨，對今年的展望表示不樂觀；不過，隨著原先的遞延訂單，現在有7成如期出貨。其中，休閒、運動產品因銷售狀況佳，訂單回溫步調較預期更快，雖然目前訂單能見度較過往縮短，但預估後續趨勢是向上的，已經不像先前悲觀。

洪鎮海指出，從現在所有產線都已恢復正常運作看來，疫情衝擊最劇烈時刻已過，6月將優於5月，第3季也會較第2季表現佳，第4季表現更優，下半年的整體營運是呈現往上走的趨勢。

不過，因目前大環境景氣及市場的能見度仍不高，因此，洪鎮海表示，儒鴻今年要回到疫情發生前的水準不太容易，最快要到明年第二季才能真正回歸正常。

由於此次的疫情已改變過去客戶單一款式大量下單模式，為降低單一庫存壓力，「款式增加、訂單量減」將成趨勢；而後疫情時代，生產商、供應鏈結構改變，必須具備更快速反應能力，因此，洪鎮海指出，代工廠商必需為這些改變調整營運模式及生產流程，以迎合整個商業模式的變化。

也因為客戶要調整下單模式及採購流程；供應鏈也需依此趨勢改變產品及生產結構，儒鴻指出，現在有些通路客戶下單已快速恢復，但，部分客戶仍在調整中，因此，整體的產業景氣要待明年上半年才能恢復。

(工商 )