新冠肺炎疫情肆虐，美國德州一名女子近日在臉書上透露，自己竟在3個月內2度感染新冠肺炎，讓她感到相當驚訝，因為上次感染以為自己已經戰勝病毒，沒想到竟然又再次確診。

14日一名女子麥基（Meredith McKee）在臉書上表示，近期發現自己再度確診肺炎，「這是12週以來的第2次，我又感染了新冠病毒，是的，人們是有可能2度感染的，我的心情就像是再次被磚塊砸中一樣」。

今年2月，麥基因為出現咳嗽症狀，就醫後發現自己罹患新冠肺炎，之後順利康復，血液中更被檢驗出有抗體，她也特地捐出自己的血清幫助其他染疫的患者。但上週她因為頭痛和高血壓問題到醫院檢查時，竟被告知再度確診，醫師認為可能是因為病毒後來處於休眠期，才會導致再度確診。

麥基表示，她對於自己在不知情狀況下，有可能將病毒傳播給別人一事感到非常自責，希望她的經歷能提醒民眾記得戴上口罩。傳染病專家沙夫納（William Schaffner）博士表示，此案例代表病毒可能需要很長時間才會徹底離開人體，但這不表示病毒就一定有可能再傳染給別人，仍要持續觀察。

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(中時電子報)