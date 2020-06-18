台灣大哥大董事長蔡明忠18日表示，台灣電信市場過度競爭，這個市場到底能容下幾個player，「我是感覺說『五家很擠』」。

5G 這麼高的頻譜標金，4G投資、所有電信業者都還沒回收，現在又有龐大的5G頻譜，尤其台灣大還要想辦法還得增加其他頻段的頻譜，如此一來，是不是還要繼續投入資源，再加後續最重要的當然還有5G網路建設，現在設備一定會日新月異，以後如果說不同頻譜中的CA，跟4G時代的發展趨勢應該會是一樣，要向前看的主要原因就在這裡。

想到未來要投入的資源這麼多，蔡明忠說，他想到這些，晚上都會睡不著覺，未來股東權益跟消費者權益如何取得平衡，是很大難題。

「我們最希望能3,399元月租」，但是1,399元月租現在似乎已經變成一個電信資費的天花板，蔡明忠說，電信業者當然不願意再有過去資費混亂的情形，但台灣大不是市場上的領導者，呼籲市場領導者要盡到市場秩序的維持，這才是能夠帶動5G應用跟產業發展最主要的。

至於合理的5G資費應落在多少？蔡明忠說，他覺得未來還要投入多少資源沒有人算得出來，「我也不知道真正合理費率是多少？」，現在看到韓國5G上網吃到飽的費率都有2,000元以上 ，台灣1,399元似乎稍微低了一點，台灣目前4G資費已經是全世界最便宜，5G再來做全球最低資費的領頭羊，因為台灣市場這麼小，5家電信業者，競爭之下是必然的現象。

蔡明忠說，回到這個市場到底能容下幾個player，他的感覺是「五家很擠」。

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(中時電子報)