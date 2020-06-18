10天來5次 陸戰機又到我西南空域 15:402020/06/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸殲10戰機。本報資料室 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10天來5次，共機又到我西南空域。 空軍司令部今（18）日表示，本日上午偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入臺灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播告警後，共機飛離我防空識別區，目前狀況均正常。 (中時 ) #空域 #台灣 #10 #戰機 #司令部 #國防部 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 CNN︰陸與印度邊境交手 未必有軍事優勢 - 戰略 10天來5次 陸戰機又到我西南空域 - 軍事 印度與大陸對峙：雙方軍事力量的比較 - 軍事 向印度秀拳頭 陸15式坦克紅箭10西藏實戰演練 - 軍事 俄羅斯BTR-82A裝甲車遭炸彈攻擊 幸未損傷 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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