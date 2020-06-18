10天來5次，共機又到我西南空域。

空軍司令部今（18）日表示，本日上午偵獲中共殲10、殲11型戰機，進入臺灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播告警後，共機飛離我防空識別區，目前狀況均正常。

(中時 )