台北市議會教育委員會今審查台北2021年跨年活動預算，北市府觀傳局提出效益評估表，但遭議員質疑，未納入疫情版本，且報告太簡略，因此預算審查遭暫擱，擔任第一召集人的北市議員吳世正指出，效益評估報告至少要提供3套版本，疫情難掌握，如疫情嚴峻，人數可能大幅削減，還是花這麼多錢就沒有道理。

2021年跨年活動預算從過去的800萬暴增到6000多萬，北市府規畫明年跨年晚會將為期1個月，預估可創造約19.8億的觀光效益，其預算包含前期活動1000多萬、裝置藝術等費用，跨年晚會活動當晚編列預算為3280萬，北市議會教育委員會18日針對觀傳局提出的效益評估報告做審查，發現報告未納入疫情考量，預算因此暫擱，並要求觀傳局提交新的報告。

北市議員王鴻薇指出，跨年晚會的時間在秋冬，可能還會有一波新的疫情，今年預算暴增，也須考慮到疫情，目前報告全部以沒有疫情來評估，完全沒有備案版本，無法通過預算。

北市觀傳局長劉奕霆回應，如有疫情會要求廠商有備案，會有線上演唱會直播等活動，相關費用在執行上也會縮減。

吳世正說，跨年晚會報告版本太簡略，可看到報告預期效益，線上人數和網路部分，加起來要超過1千萬人次觀看，這些都是沒有考量疫情的情況；北市議員耿葳也提出，報告書上提到跨年晚會將吸引超過60萬「國內外」的民眾，但如有疫情根本不會有國外觀光客，還是要以國內人數評估，應提出疫情版本的預算和效益評估報告。

(中時 )