北韓炸毀兩韓聯絡處辦公大樓，引發國際關注，美國總統川普今（17）日以北韓政權持續造成「不尋常且非凡的」威脅為由，把針對北韓的既有制裁延長一年。事件爆發後，不少專家都出面評論此事，但臉書「朝鮮經貿文化情報 DPRK」指出，北韓此實並非感到喜悅，而是被傷透了心，認為應該還給北韓公道。

朝鮮經貿文化情報表示，北韓的原罪不過是製作核子武器與發展長程彈道投射技術，這本就是一個國家自立自強的手段，這樣的武器也並非北韓獨有，美、俄、英、法、中、印、巴都持有，但為何北韓擁有與發展，就必須受到美國主導下的不公不義制裁？美國這樣無理的行徑，已是干涉北韓主權的行為。

2018年金正恩與世界各主要國家的領袖多次會面，希望可以找到一個平衡點，且言出必行，有意退讓並願意保留轉圜空間，也恪守2018年新加坡會談的結論準則，但這兩年來，美國又做了什麼有益於北韓的事？北韓主動廢棄豐溪里核子試驗場，請問美國有無相應的舉措？

文中也提到，北韓與南朝鮮當局領導人更多次會談，並簽署多份有益於北南和解、北南合作的宣言，其中2018年的板門店宣言提到，雙方應停止在停戰線一帶的任何敵對行為。兩年時間過去了，北韓毀棄於38度線的要塞，並主動撤出軍隊，停止在這一帶的軍事演習，飛彈試射也以自己範圍內的海域為主。

反關南韓，在這段時間又做了什麼？積極作為受制於其宗主國、殖民者、軍事佔領者的態度做不到，美國曾經赤裸的說過，北南關係不得超過於美國與南韓的關係，悍然阻絕民族同胞血親，連消極的制止脫北者違反板門店宣言的作為也做不到，甚至還說那是言論自由行為無法控制，請問共和國還有需要對南韓傀儡當局期待什麼？

朝鮮經貿文化情報指出，北韓人民軍行為至今尚屬克制，純屬在主權範圍內的國防行動，開城工業區與其內部建物，本屬停戰線以北的範疇，恢復崗哨與要塞，也是人民軍對敵的防禦行為，恢復停戰線的軍事演練，也是份內之事。「以爆破的方式處理了北南共同聯絡辦事處，北韓此時不是喜悅，而是大悲、決絕與傷透了心。」

(中時電子報)