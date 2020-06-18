前行政院副院長陳其邁昨日正式宣布將代表民進黨，參選高雄市長補選，傳出競選團隊中，除了要找吳怡農擔任競選發言人外，台灣基進的張博洋也在發言人名單當中。

但對此，張博洋在臉書上表示，自己已經婉拒陳其邁的邀請，且受自由電子報訪問時提到，他不會以個人身分、投入任何候選人發言團隊，並感謝陳其邁對他的肯定，但強調罷韓是民眾的選擇，選擇讓高雄有個重新開始的機會、讓高雄可以有更好的未來，並不是為了他個人的仕途。

(中時電子報)