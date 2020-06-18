前文化部長龍應台七月將出版首部長篇小說《大武山下》。（時報出版提供）

前文化部長龍應台在2014年辭官後，2017年離開台北，遷居屏東潮州大武山腳下，陪伴失智母親。這段時間以來，除了出版散文集，記錄母親的故事，如今更完成首部長篇小說《大武山下》，描繪一段光影交織的魔幻旅程，即將在七月出版。

小說中，一位自覺身心「脫臼」的不知名作家，彷彿命運牽引，回到闊別五十年的鄉間，與一位停格在14歲的失蹤少女相遇。一段光影交織的魔幻旅程，讓生命和土地、植物、動物、歷史，相互因緣見證。

此外，一樁塵封的謀殺案，在攀越百年古道的途中漸次浮現。愛與遺憾、痛與不捨、死亡與時間的深沉意義，隨著少女的遭遇一層一層打開，有如打開一條密密摺疊的藏香手帕。

時報出版在新聞稿中表示，龍應台以孩童般無止盡的好奇和田野調查者追根究柢的執著，以及文學家時而空靈婉轉、時而深沉大氣的文字，刻畫出大武山的世界，小鎮是煙火人間，大山則冷月無聲。

時報出版表示，小說可以多角度閱讀，不只刻畫一場青春成長的哲學思辨旅程，也是一部百科全書式的「博物館小說」，人的歷史與冰火、星空、地質、動物、植物，在一個軸線上開展齊觀，是一部以魔幻筆觸，呈現人存在狀態既微觀又宏大的故事。

龍應台也將透過臉書粉絲專頁「大武山下龍應台」，分享寫作過程中大量的田野行腳，以及累積的精采故事與照片。

(中時 )