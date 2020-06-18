國民黨改革委員會開會前夕 朱立倫要打造藍軍大智庫 16:152020/06/18 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前國民黨主席朱立倫。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前國民黨主席朱立倫。(黃世麒攝) 前國民黨主席朱立倫。(黃世麒攝) 國民黨改革委員會19日開會討論組織改造、青年參與、兩岸論述及財務穩健等4大面向初步結論。 前主席朱立倫18日發布「朱立倫倡議」（Chus Initiative）網站，要打造成未來藍軍大智庫。面對高雄市長補選議題，朱立倫表示，其邁還是其邁，民進黨也還是在高雄執政失敗的民進黨，國民黨能否有不一樣的選擇，是選民所關心的。 (中時 ) #朱立倫 #智庫 #大智 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 支持曹桓榮高雄市長補選嗎？韓粉大喊11字！ - 政治 高雄人爆議長許崑源曾幫陳菊這件事 黃暐瀚吃驚 - 政治 傳陳其邁找黃捷任發言人 綠營粉專崩潰：罷免她！ - 政治 為何「罷免王浩宇」勢如破竹？網笑曝真相：鄭文燦快害慘他了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。