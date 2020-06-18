前國民黨主席朱立倫。(黃世麒攝)

前國民黨主席朱立倫。(黃世麒攝)

國民黨改革委員會19日開會討論組織改造、青年參與、兩岸論述及財務穩健等4大面向初步結論。

前主席朱立倫18日發布「朱立倫倡議」（Chus Initiative）網站，要打造成未來藍軍大智庫。面對高雄市長補選議題，朱立倫表示，其邁還是其邁，民進黨也還是在高雄執政失敗的民進黨，國民黨能否有不一樣的選擇，是選民所關心的。

(中時 )