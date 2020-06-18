今年1月中旬，包括警專校長衛悌琨、保一總隊長陳福榮、警政署督察室主任楊崇德等數名高階警官屆齡退休，原本應該進行的人事調整案，卻因總統大選、農曆新年、防疫、媽祖繞境等因素不斷遞延，在延宕5個月後，警政署18日終於發布由原警政署主秘鍾國文陞任警專校長等42名高階警職調整案。

警政署主任秘書鍾國文陞任台灣警察專科學校校長。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政委員林順家調任警政署主任秘書。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政委員陳永利調任警政署督察室主任。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署警政委員王慶麟調任保安警察第一總隊總隊長。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

次波調整完整名單如下：

1、警政署主任秘書鍾國文陞任台灣警察專科學校校長

2、警政委員林順家調任警政署主任秘書

3、彰化縣警察局局長方仰寧陞任警政署警政委員

4、桃園市政府警察局副局長許錫榮調任彰化縣警察局局長

5、台南市政府警察局督察長林清求調任桃園市政府警察局副局長

6、屏東縣政府警察局局長葉明潭調任台南市政府警察局督察長

7、警政署公共關係室主任李文章調任屏東縣政府警察局局長 .

8、台北市政府警察局大安分局分局長周煥興陞任警政署公共關係室主任

9、警政署警政委員王慶麟調任保安警察第一總隊總隊長 .

10、保安警察第五總隊總隊長鄭明忠陞任警政委員

11、台北市政府警察局副局長高壽孫調任保安警察第五總隊總隊長

12、新北市政府警察局主任秘書邱寬愉調任台北市政府警察局副局長

13、南投縣政府警察局局長陳木樹調任新北市政府警察局主任秘書

14、保安警察第六總隊副總隊長呂新財調任南投縣政府警察局局長

15、宜蘭縣政府警察局副局長張維鎮陞任保安警察第六總隊副總隊長

16、警政委員陳永利調任本署督察室主任

17、基隆市警察局局長詹永茂陞任警政委員

18、刑事警察局副局長林炎田調任基隆市警察局局長

19、國道公路警察局副局長李西河調任刑事警察局副局長

20、花蓮港務警察總隊總隊長徐世霖調任國道公路警察局副局長

21、保安警察第二總隊副總隊長李安淳調任花蓮港務警察總隊總隊長

22、航空警察局主任秘書郭順德調任保安警察第二總隊副總隊長

23、新北市政府警察局三重分局分局長王文澤陞任航空警察局主任秘書 .

24、台中市政府警察局督察長魏慶賢調任台中市政府警察局副局長

25、台東縣警察局局長邱文亮調任台中市政府警察局督察長

26、警政署行政組組長趙瑞華調任台東縣警察局局長

27、鐵路警察局副局長江義益調任警政署行政組組長

28、保安警察第五總隊副總隊長葉爾煙調任鐵路警察局副局長 .

29、保安警察第七總隊主任秘書陳宗能調任保安警察第五總隊副總隊長

30、高雄市政府警察局苓雅分局分局長李謀旺陞任保安警察第七總隊主任秘書

31、台中市政府警察局第三分局分局長陳武康陞任保安警察第一總隊主任秘書

32、桃園市政府警察局桃園分局分局長黃炳訓陞任桃園市政府警察局警政監

33、台南市政府警察局第六分局分局長陳建民陞任台南市政府警察局警政監

34、警政署公共關係室科長游永中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

35、警政署資訊室科長李崇偉調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

36、警政署保安組科長洪本華調任宜蘭縣政府警察局副局長

37、刑事警察局國際刑警科科長甘炎民調任台南市政府警察局學甲分局分局長

38、台北市政府警察局勤務指揮中心主任吳在堂調任台北市政府警察局文山第一分局分局長 .

39、新北市政府警察局後勤科科長周振安調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長

40、桃園市政府警察局犯罪預防科科長吳明彥調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

41、台中市政府警察局秘書室主任賈立民調任台中市政府警察局保安警察大隊大隊長

42、高雄市政府警察局秘書室主任陳志榮調任高雄市政府警察局小港分局分局長

除台灣警察專科學校校長、保安警察第一總隊總隊長於6月20日辦理交接到任，餘統一於22日辦理交接到任。

(中時 )