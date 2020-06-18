新學年即將開始，指揮中心昨宣佈境外生來台解禁，以在防疫旅館居家檢疫為優先。有學校認為，校園內都有宿舍，為何還要學生外宿？台北市長柯文哲則認為，應集中檢疫，第5天採檢後放行。對此，指揮中心發言人莊人祥說，以防疫旅館優先的目的是讓學校有時間準備，不是一定要住在防疫旅館，學校若準備好，也可與教育部協調。至於柯的說法，境外生沒辦法有人密切監測採檢後的動向，因此無法比照商務來台，採檢後有條件外出。

莊人祥表示，指揮中心之所以要求境外生以防疫旅館為優先，是因為防疫旅館已經ready了，有辦法因應這群學生的需要，且有些學校也需要時間去準備檢疫空間。優先入住防疫旅館，並不是指一定要入住防疫旅館，學校若有宿舍可用，還是可以與教育部協調。

對於柯文哲要求將境外生集中檢疫，並在第5天採檢後放行的作法，莊人祥表示，境外生沒辦法像商務來台者一樣，有人密切注意，因此這樣的做法並不可行。

另外，柯文哲也認為商務來台者應集中檢疫。對此，莊人祥表示，不過集中檢疫所比較陽春，而防疫旅館則是從便宜到貴都有，選擇比較多，目前為止也都沒有任何工作人員因為接待居家檢疫的旅客而感染，因此還是以防疫旅館為主。

(中時 )