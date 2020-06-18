金門學校午餐提供有機蔬菜，確保學童食用健康、安全。（金門縣府提供）

3章1Q標章（圖片來源：農委會農糧署）

金門縣府透過縣農會3章1Q供貨平台，試辦「學校午餐有機蔬菜供應計畫」，自6月1日起提供國中小（含幼兒園）學生7400人，每周食用1次優質、安全的有機蔬菜。

縣府教育處說明，這項計畫試辦期間自6月至7月中旬，依各校意願決定是否加入供應，在「不變更原有每日菜色道數、不影響學校原採購模式及不增加學校作業程序」原則下，每周1次提供1道有機蔬菜，試辦期滿再評估檢討。

金門縣自2018年9月開始加入試辦3章1Q政策（3章是指食材具有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章及產銷履歷認證標章；1Q是指臺灣農產品生產追溯QR code），在地區可溯源食材供給數量及種類有限的情況下，各校積極要求食材供應商提供符合規範的生鮮食材，並完整登錄食材資料，方便家長查詢。

至今年4月底，全縣學校具標章食材使用率單月最高達23.79％，相較於加入政策初期，學校午餐標章使用率明顯上升，在6月起加碼提供有機蔬菜後，可望有效提高縣內校園食材標章使用率，同時提升學校午餐品質。

該處指出，根據農委會的定義：「有機農業是遵守自然資源循環永續利用原則，不允許使用合成化學物質，強調水土資源保育與生態平衡之管理系統，並達到生產自然安全農產品目標之農業」；「有機農產品」則是指同一生產農地之土壤及水源未受污染，生產過程完全遵守農委會訂定之「有機農產品管理作業要點」所訂定各項有機農產品生產規範從事生產，並經驗證機構驗證合格之各項農產品，因此有機農產品價格較為一般傳統農產品高。

目前金門有機農戶共5戶，產量及種類尚不足以供應全縣學校所需，此次計畫需用有機蔬菜是由台灣本島輸入，產地來源均經嚴格把關，縣府希望未來有更多地區優良食材加入供應行列，一起為學子的食用健康、安全而努力。

(中時 )