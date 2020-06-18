有媒體報導，台糖將利用屏東造林地作為地面型太陽光電用地。台糖表示，台糖a沒有要砍光所有的樹木去種電，這不是事實，聳動、失真只會加深誤解，對未來性完全沒有幫助。

台糖表示，農電共生計畫尚處於規劃階段，請外界冷靜看清楚台糖打算做什麼，可以討論其計畫內涵的利弊得失，而不是一昧認定台糖就是砍樹種電這麼簡化。台糖員工說，「台糖有那麼笨嗎？犯眾怒種電去砍樹」。

台糖指出，過去台糖造林有其歷史背景，當時約定20年屆期後回歸農用，目前還剩兩年時間，所以台糖需要超前佈署，思考如何將原本的造林農地，再度復原成過去油綠的甘蔗園或是豐收的五穀田，至於出現農電共生的計畫，乃是當前政府一項新興的政策，即農業用地可依法在40％遮蔽率以下申請設置綠能設施，透過綠電加值以提高土地利用的效益。

台糖強調，造林農地絕對不會全部砍除，即使執行農電共生計畫，也是依規定將農地回歸農業使用，從事農糧產業生產，以容許使用的方式，在40％遮蔽率下設置綠能設施。

台糖還說，1萬多公頃的造林農地，台糖會繼續保留已規劃為森林遊樂園區的樹木，例如花蓮自強外役監獄旁的大農大富農場，林相佳的區域與環繞道路兩側的林木，台糖也不會砍除，而民眾最在意一些林地已與他們的日常生活相通相息，台糖更會加以保留，例如仳鄰村落或已是類植物公園的區域，所以台糖造林後衍生的綠色觀光，台糖也都有考量進來。

造林可以吸熱減碳，台糖補充，台灣碳排放居高不下，部分來自石化料源產電，如果台糖營農加值的綠電可以舒緩石化產電所造成的空氣汙染，淡化台灣灰濛濛的天空，單就此目的，不也與造林雷同，未來剩下數千公頃的林木仍然會繼續「森呼吸」。

台糖還說，民眾擔心「假農業、真種電」，其實是一個假設性的想像，台糖強調，未來農電共生專區仍會遵照農委會核定的專案計畫執行，在有綠意盎然的基礎下，進行土壤改良、農水路建設，同時提升糧食及飼料自給率、增加青農就業機會等，以確保農作物的產量達全國平均值7成以上，落實以農為本的新農業。

(工商 )