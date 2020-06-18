永豐金(2890)旗下永豐投顧接軌國際ESG投資大趨勢，以線上論壇向歐系外資報告台股ESG研究進展，永豐投顧董事長黃蔭基表示，歐洲是全球ESG的先驅重鎮，永續投資資產規模達到14.1兆美元，台股從新冠肺炎以來的股價表現，可以看到ESG做得越好的公司，面對大環境波動受到的影響越小，永豐投顧從績效及風險兩大面向分析個股ESG，可望協助外資更了解台股公司在ESG的營運表現。

據永豐投顧的分析，在新冠肺炎影響下，光寶科(2301)、葡萄王(1707)、晶技(3042)、國泰金(2882)等公司平均跌幅17.4%，低於台灣加權指數21.7%(統計自3/11至波段最深跌幅)，代表ESG做得越好的公司，面對大環境的波動受到的影響越小。

永豐投顧研究指出，在高殖利率、基本面佳、總體經濟穩定等因素吸引下，外資佔台股(上市+上櫃)成交金額比重持續攀升，2009年佔比14.3%，至2019年已達到24.1%，近年則穩定在23~24%區間，其中歐洲資金佔外資成交金額比重近年維持在24~28%區間，顯示歐系外資對台股有一定程度的青睞。另外、根據GSIR(Global Sustainable Investment Alliance)統計，2018年全球永續投資的資產規模達30.6兆美元，其中以歐洲規模14.1兆最大，2016年-2018 年複合年均成長率6%，代表歐洲重視ESG的程度。

永豐金證券為國內唯一有歐洲子公司的券商，客戶包括規模龐大的著名主權基金，及百年以上的資產管理公司，永豐投顧總經理李學詩表示，從一年多前開始清楚看見ESG投資需求進入台灣，外資需要台股ESG研究，永豐投顧從2019年開始投入ESG研究，領先業界將永續評估系統評分納入個股報告，目前已經出刊超過40篇，覆蓋檔數持續擴大中，未來計畫出刊ESG個股報告，透過績效面與風險面不同角度，分析個別公司在社會、環境、經濟、揭露四個面向的表現。

(時報資訊)