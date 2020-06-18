台灣在歷經24年努力後，終於自口蹄疫疫區中除名，行政院長蘇貞昌今（18）日在行政院會表示，請相關部會務必持續阻絕非洲豬瘟，並積極推動養豬產業現代化，通盤規畫養豬產業轉型升級與外銷策略，讓台灣養豬產業蓬勃發展、出口倍增，再次揚名國際。

蘇貞昌表示，台灣自1997年發生口蹄疫疫情後，歷經24年的努力，終於在16日獲得世界動物衛生組織（OIE）大會審查通過，成為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，與日本並列亞洲唯二的口蹄疫非疫區，對台灣畜牧業發展是非常重要的里程碑。

蘇貞昌指出，「從口蹄疫疫區除名」是蔡政府上任後的新農業重要目標之一，期間還遭逢中國大陸的非洲豬瘟疫情來勢洶洶。在邊境檢疫國家隊第一線人員嚴格把關下，迄今全亞洲只有台灣與日本還有效防堵入侵、保住2千億元產值，也讓國人還有滷肉飯吃。

蘇貞昌指出，1997年口蹄疫疫情使全台撲殺近400萬頭豬，包括養豬戶、飼料廠、屠宰場、各肉品市場及豬肉製品等產業鏈關聯業者均受嚴重衝擊，整體經濟損失高達1700億元，歷時24年努力終於自疫區除名，要感謝農委會及所有部會、地方政府及國人的共同努力。

蘇貞昌請各相關部會務必持續將非洲豬瘟阻絕於境外，更要把握契機積極推動養豬產業現代化，包括太陽能屋頂、沼氣發電等，解決環境污染問題，同時通盤規畫台灣養豬產業轉型升級及外銷策略，讓台灣生產的豬肉能銷售全球，讓養豬產業蓬勃發展，再次揚名國際。

農委會表示，有鑑於口蹄疫過去打擊及非洲豬瘟來勢洶洶，將透過強本優化、安全穩定、環保永續、加值進擊4面向，持續提升養豬產業體質。同時建立包括認證標章、安全生產出口平台與外銷鏈等完善體系，並針對豬肉及相關產品規畫出口提振方案。

農委會指出，在爭取除名期間已積極爭取豬肉輸出。加工豬肉製品部分，已順利輸出香港及澳門，並獲新加坡4家、日本6家獲准輸出，美國及歐盟則積極爭取。生鮮冷凍冷藏豬肉部分，已向香港、新加坡、澳門接洽中。

至於美國及日本，因需同時為口蹄疫及豬瘟非疫區才可提出申請，農委會表示，後續將極力爭取外銷。活豬部分則透過雙邊協商機制，已有少量種豬穩定輸銷越南及香港。未來將持續力振豬肉外銷市場，提升轉型養豬相關產業體質，增加競爭力。

(時報資訊)