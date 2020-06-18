李佳穎出席美白淡斑貼片活動。（林淑娟攝）

童顏女神李佳穎18日代言美白淡斑貼片產品，她受訪時透露3個月前還在胖了7公斤的狀態，體重是人生高峰50.5，現在總算又瘦回43公斤！不管胖瘦，她大方坦言桃花一直都有開，追求者沒有斷過，也承認「現在有喜歡的人，狀態是幸福開心」，約會交往對象是圈外人，年齡相仿，交往時間已經超過一年。已屆37歲適婚年齡的她，也不諱言自己可能閃婚！

李佳穎說，她從20幾歲談戀愛就想定下來，只是一直沒有遇到緣分，以前也從來沒有人跟她求婚過，或都只是隨便講講不會當真。被問如果這個男友開口求婚會答應嗎？她一臉幸福地說：「會吧！」男友見證了她人生最胖的時候，比較喜歡她瘦或胖的身材？「應該要都喜歡吧？不能選擇！嫌我胖？那不可能！嫌胖就不是真愛了！」

她透露前陣子變胖時，剛好遇到愚人節，她還騙好友鬼鬼吳映潔自己懷孕了，沒想到一向很難騙的鬼鬼竟然相信，而且相信了一星期之久，期間還一直還很為她「感動」。

她說，變胖已經有好一陣子，是因為太愛家裡自己做料理，把自己養得太好，不知不覺在半年內胖了7公斤，過程中還一度覺得自己的膠原蛋白沒有流失，體重是她37年來最重，三個月前定裝時，衣服還非常緊，後來靠著勤奮跑步、騎飛輪及爬山等運動，加上飲食控制，吃熱量調控餐，以及納豆、泡菜等發酵食物，終於在一個月前瘦了6公斤，衣服再度變鬆，「大家今天看到的我，已經瘦回來了！」

(中時 )