台中縣梧棲國際同濟會捐贈4000顆粽子，清水警分局員警揪感心。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中縣梧棲國際同濟會捐贈4000顆粽子，清水警分局員警揪感心。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

端午節即將到來，台中縣梧棲國際同濟會18日特別訂製美味粽子4000顆，致贈清水警分局員警每人1盒10顆裝，共計400盒，以表達感謝轄區警察人員防疫期間辛勞。

會長蔡長霖表示，今年由於新冠肺炎期間，警察人員除了執勤一般治、交安勤務外，還需配合政府防疫SOP作為，協助居家隔離與個案檢疫工作，非常辛苦，隨著疫情趨緩，又逢警察節及端午節等重要節日，特別訂製4000顆美味粽子，贈送清水警分局每位警察同仁。此外，期望藉此捐贈，共同為防疫工作盡一份心力並能凝聚社會大眾力量一起抗疫，持續降低疫情。

清水警分局分局長張啓祥指出，感謝梧棲國際同濟會長期支持，更感謝贈送美味粽子4000顆，以慰勞本分局同仁於疫情期間辛勞，也讓同仁感受到民眾對警方的支持，提升員警的工作士氣。

張啓祥同時呼籲，疫情仍不能鬆懈，尤其近日一年一度的大甲媽遶境活動，參與信眾人數眾多，民眾千萬做好自身防疫工作，就是全民防疫；此外，警方對於各項治、交安工作，仍持續執行，決不鬆懈，維護社護治安穩定。

(中時 )