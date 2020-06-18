美國白宮前國家安全顧問波頓17日先行於各大媒體透露回憶錄新書內容，指控總統川普不僅求助中國大陸國家主席習近平幫助連任、稱新疆集中營應該繼續蓋，以及對台灣問題反感等爆料；對此，川普表示，波頓不過就是個戰爭瘋子，稱他之前還不斷討好，被開除才翻臉。不過，川普政府對於波頓新書仍不敢大意，司法部已聲請緊急命令，阻止出版社出版。

對於美國白宮前國家安全顧問波頓連爆猛料，川普表示，波頓不過就是個戰爭瘋子，稱他之前還不斷討好，被開除才翻臉。

川普在推特上表示，「瘋子波頓極度無聊的新書，根本是一堆謊言與假故事捏造而成的。在我炒她魷魚之前，對我說了一堆好話。這個心懷不滿的無聊傻瓜只想開戰，一點也不開竅，終於被排擠後，讓他快樂地滾蛋，實在帥呆了！」。

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

據《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等美國大報對新書部分內容透露指出，川普去年與習近平會談時，不僅希望藉由美陸貿易協議讓他連任，並稱讚他是「中國史上最偉大的領導人」。

此外，對於美陸關係數個議題中，川普的回答皆與美官方態度差距極極大，例如川普對於六四30周年表示「誰在乎，我除了達成協議其他都不要」、對於香港反送中稱「我不想蹚渾水」、「我們也有人權問題」；對於習近平向他解釋為何要建立新疆「在教育」營後，川普建議「應該繼續做」。

至於眾所關注的美國對台承諾，波頓也透露川普實際上對此問題十分反感。書中透露，川普經常聽那些靠投資大陸賺大筆財富的華爾街富豪們的話，對於台灣特別反感。其中川普最常來做兩者的比較，即是他指著筆尖說「這是台灣」，再指著他白宮橢圓辦公室裡的「堅毅桌」說，「這是中國」，讓波頓感嘆「美國對另一民主盟友的承諾與義務竟淪落到如此地步」。

對於波頓爆料，川普競選陣營發言人墨托（Tim Murtaugh）也反嗆波頓「是個滿懷忿恨的前職員，為能順利找人讓他出書，他吹噓會把任內所接觸到的機密寫進書裡」。另外據法新社報導，美國司法部17日聲請緊急命令，企圖阻止波頓出版新書，這也是司法部一周內二度阻止他出版回憶錄，先前是稱「散播能從中獲利的國家機密」。

(中時電子報)