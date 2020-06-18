為了提前了解使用者對於特定新功能的接受度，LINE 在 Android 以及 iOS 雙平台中都加入了「LINE Labs」功能，可以讓有興趣測試的使用者，提前試用新功能。繼 Android 平台加入「無聲訊息」之後，iOS 平台也在 10.9.0 版本中跟進了，iPhone 用戶可以快來試用。

LINE iOS 版也加入「無聲訊息」實驗室功能了。(LINE截圖)

根據 LINE 官方說明「無聲訊息」目前僅適用於文字、照片、影片以及貼圖這類訊息。開啟後，在傳送上述類型的訊息時，長按「紙飛機」(傳送)圖示，就會看見「無聲傳送」與「有聲傳送」的選項。選擇「無聲傳送」的話，即便對方的手機沒有將音量關閉，仍舊不會發出訊息提示聲，更為貼心。你可以不用擔心 LINE 訊息會在收件人處於會議中或是其他不該跳提醒聲的場合中打攪了對方。

目前「無聲訊息」仍舊是 LINE 當中的實驗性功能。使用者必須要自行透過「主頁 > 設定(齒輪圖示) > LINE Labs」的路徑，將「無聲訊息」功能開啟才可以體驗。如果試用過後對於「無聲訊息」有任何想法，可以在 LINE Labs 當中針對這項功能提交你的看法，讓 LINE 在開發功能時能參考。

要留意的是，這項無聲訊息功能僅存於 LINE Labs 當中，代表還沒有晉升為正式功能。未來如果使用者回覆的正面反應居多，或許這項功能就有機會成為跨 iOS、Android 平台都有機會支援的功能，但是也有可能僅出現在實驗室中，不一定會成為預設功能。

(科技)