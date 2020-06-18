數據顯示，大陸買家5月對澳洲房產的詢問數量跌至近3年來最低，暗示著澳洲數十億美元的房產需求可能也成為中澳兩國外交齟齬的受害者。

路透報導，國際房產門戶網站Juwai IQI公布的數據顯示，5月詢問量較4月大減逾65％，由於澳洲控制疫情進展領先多數對手市場，4月時的詢問量大增，但之後澳洲政府力促調查新冠病毒源頭，引來大陸當局嚴詞駁斥，並揚言採取經濟反擊措施，5月詢問量也隨之同步下滑。

若陸方的買氣持續低迷，近年來已成澳洲經濟一大支柱的房市可能面臨挑戰，大陸買家是外資房地產投資的主要來源之一，光是上個會計年度，大陸投資人便在澳洲住宅、商用建築、房屋拍賣投入61億澳元（42億美元）。

Juwai IQI的執行主席Georg Chmiel指出，而如果情勢不進一步惡化，狀況將會穩定下來，只要不拖很久，只要不是系統性的。

Juwai IQI數據顯示，5月分下降之後，大陸目前是澳洲地產投資的第三大來源，僅次於美國和加拿大。大陸的投資通常流入新建公寓，因此可推動建築活動和就業，但大陸需求的放緩將對已經放緩的房地產市場帶來新的打擊，儘管官方數據仍顯示房屋批建量較去年同期增長了5.7％。

經濟學家普遍預計，外交關係緊張局面將得到解決，不會給澳洲經濟造成太大衝擊，儘管這場爭端為本來就不確定的前景平添了額外風險。

(旺報 )