已婚男子阿平（化名）在臉書用假帳號誆騙大學生女友阿玲（化名），恐嚇阿玲說她男友有生命危險，必須偷拍其他女子洗澡，男友還要跟其他女子性交，並由阿玲在旁拍攝才能化解。如此離譜說詞，「癡情女大生」阿玲竟然相信，用FM2迷姦閨蜜小君，並且照辦上述事項。遭迷昏的小君事後察覺「怪怪的」，報警驗傷。二審改依以藥劑犯強制性交罪，判阿平8年6月徒刑、吳女3年8月徒刑。

判決指出，已婚的阿平，結交小自己16歲的大學生女友阿玲。2019年5月，阿平以「Hong Yi Lin」臉書名稱，騙不知情的女友，「妳的男友將遭受生命危險，必須偷拍其他女子洗澡，及由妳在旁使男友與其他女子性交，並將性交過程拍照，方能化解男友厄運。」

因「Hong Yi Lin」曾準確說出關於阿平的事，阿玲對「Hong Yi Lin」深信不疑，為救男友性命，她向阿平說明，阿平也假裝勉為其難配合。

阿玲鎖定剛返台的閨蜜小君為加害對象，邀她見面敘舊，並在自己租屋處過夜；阿玲與小君在房間內吃喝聊天到一半，勸小君先去洗澡，再趁機用手機遙控啟動事先裝設在浴室內的攝影機，竊錄小君洗澡畫面，以LINE傳給男友。

阿玲並將含有第三級毒品氟硝西泮成分（俗稱FM2）的安眠藥磨成藥粉，摻入小君未喝完的罐裝啤酒內，讓洗完澡的小君喝下。

隔天凌晨2、3時許，阿玲通知阿平前來，照之前計畫的，讓阿平跟小君發生性關係，阿玲還幫男友套上保險套並拍攝影片。不過阿平因過於緊張「下體痿靡」未能真的進入。

小君迷糊中感覺有異，清醒後問小君是否有人進來過房間，雖得到對方「沒有」的答案，但仍察覺有異報警處理，並至醫院驗傷採證，尿液中驗出「氟硝西泮」。

台中地院判阿平9年8月、阿玲7年4月徒刑。上訴二審，台中高分院認為，兩名被告與小君達成和解，共同賠償110萬元，並已給付完畢，小君亦表示同意不追究阿玲的刑事責任，請求法官從輕量刑。法官同意減刑，依以藥劑犯強制性交罪，判吳3年8月；另外，不同意對阿平減刑，判8年6月。全案可上訴。

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(中時電子報)