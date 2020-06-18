大陸股市18日維持震盪走勢，深成指收盤微漲0.65％，連升3日。滬指開盤後小幅回落，隨後保持震盪態勢，午後，指數震盪拉升，滬指收盤報2,939.32點，漲0.12％；深成指收盤報11,494.55點，漲0.65％；創業板指則收報2,266.03點，漲0.09％。

從盤面上看，煤炭加工開採、鋼鐵、電子製造、半導體等類股漲幅居前，醫療器械、生物製藥、國防軍工類股跌幅居前。

(工商 )

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