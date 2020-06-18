小甜甜、郭亞棠、保養專家Paul及命理老師周映君18日錄民視《這事有影嘸》，與主持人林美秀大聊「氣色好的女人，運氣是否都不會太差」主題。小甜甜認為今年絕對是她人生最不順遂的一年，上次進棚錄影前被車撞，前陣子又大病開刀住院，強制住院卻發現差點引發敗血症，讓她焦頭爛額。除了身體健康，她也求了好幾回姻緣，不料今年命理老師直接建議她：「別再浪費心力在感情問題上。」

現場命理老師周映君也直說：「妳是走老運。」小甜甜一聽緊張詢問：「老運是幾歲開始？」周映君嘆了口氣回答：「60歲之後。」小甜甜聞言崩潰直喊：「老師回答我還嘆氣！」現場一陣大笑。周映君更帶來命相運勢，讓每個人評估自己的命相，談到小甜甜命相，全場又是笑聲不斷。

小甜甜（右）崩潰走老運。（民視提供）

因為命相特徵，周映君直言小甜甜對戀愛對象的定位，「床上給人感覺很好，下了床就不好了」。算是一個不能見光的對象，整場讓人哭笑不得的命理分析，讓今年本不順遂的小甜甜又鬱卒好幾次。

(中時 )