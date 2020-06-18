夏季減重展現好身材！但嚴苛的節食減重方法，可能導致基礎代謝率下降，且90％以上的人會復胖。台中榮民總醫院營養室，運用得舒飲食5原則，設計中、西式全日飲食菜單，讓想減重的民眾，不挨餓、健康吃，除了控制血壓、血糖，還能維持健康體重。

台中榮民總醫院營養師陳怡如指出，得舒飲食最初設計是針對高血壓或高血壓前期病人的飲食法，許多實證指出，得舒飲食也應用在控制血糖（糖尿病）、降低血脂和預防心血管疾病。研究顯示：得舒飲食連續2週，不僅降低8％至10％血壓，可健康減重。

陳怡如指出，得舒飲食設計最困難點在「天天5＋5蔬果」，這麼大量的蔬果量，如何設計在1天的菜單內，讓消費者願意全部食用完，這一關的挑戰，耗費廚師與營養師許多腦力，著重在新鮮多樣化食材的搭配選用，部份以綜合蔬果汁取代。

陳怡如表示，得舒飲食5原則，特色是透過攝取富含高鉀、高鎂、高鈣及高膳食纖維的食物，包含水果、蔬菜、穀類、堅果以及好油，肉類則以魚、雞等白肉為主，減少飽和脂肪和膽固醇的攝取，強調清淡飲食但非無味道，達到降低血壓的目標。

陳怡如說，全穀雜糧類也是得舒飲食的重點，提供豐富多樣的植化素與膳食纖維，考量部份民眾不適應全部使用全穀雜糧為主食，部份套餐的主食利用雜糧與白米、紫米依比例混合搭配烹煮；有些套餐的主食則利用雜糧與地瓜、山藥等較有味道的根莖類一起搭配烹煮，提升適口性。

(中時 )