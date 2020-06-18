教育部昨日宣布境外生首波返台名單，台大校長管中閔18日表示，學校已經聯絡非常多防疫旅館，手上有超過1800間可供境外生防疫使用。由於很難預料境外生要回台的時間，只要政府願意分批開放，台大都歡迎。

台大學務長沈瓊桃日前表示，放榜後目前2020年秋季新學期已經有1320位外籍新生預計來台就讀，且陸續放榜中；再加上480名陸港澳舊生可望新學期返台就讀，已經準備好1800人的居家檢疫旅館，預計分3梯次讓學生來台檢疫。

(旺報 )