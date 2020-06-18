梧棲區日前舉辦「子孫世代傳承技藝慶端午活動」，警方進行犯罪預防宣導。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局梧棲所結合梧棲衛生所日前舉辦「子孫世代傳承技藝慶端午活動」，吸引許多長者參加，警方並進行犯罪預防宣導，守護長者財產安全，以防止被不肖人士詐騙及利用。

活動尚未開始，許多里民已扶老攜幼聚集在長興宮廣場，現場熱鬧滾滾，洋溢著端午粽香的溫馨喜悅。

梧棲所長張鎧倫帶領同仁及警察志工到場，向與會長者及民眾宣導「防詐騙」觀念，他表示，爾來詐騙集團猖獗多以高齡者為行騙對象，由於轄內年長者眾多，因家人無法時常陪伴在側，長者接獲詐騙電話後擔心受怕，以致一步步落入詐騙陷阱而不自覺，甚而賠光畢生積蓄。

為守護長者財產安全，防止長者被不肖人士詐騙及利用，活動中，警方藉由透過面對面與長者進行防詐騙宣導，利用淺顯易懂的圖文解說與發放宣傳單方式，介紹各類詐騙手法，期盼防詐騙觀念深植年長者心中。

警方表示，詐騙集團主要鎖定白天在家的年長者，包括「假冒親友」來電，稱遭綁架或急需用錢，要求馬上匯款或是到府取款；「假冒醫院、健保局、中華電信」來電，稱積欠健保費、健保卡遭盜用、催繳電話費；「假冒警察、檢察官」來電，稱被害人涉及刑案詐欺人頭戶須監管帳戶，如不提交帳戶就要凍結財產。

不僅如此，詐騙集團電話中還會要求不得掛斷電話向他人詢問求助，並威脅不配合指示親友將有危險、恐有牢獄之災或是錢財不保等等，警方強調，以上通通都是詐騙話術，請立即掛斷電話。

梧棲分駐所提醒，接獲任何可疑電話，一定要謹記三步驟「一聽、二掛、三求證」；遇到疑似詐騙情形，可直接撥打「165」或「110」尋求協助。警力有限，民力無窮，警方除了藉此活動強化年長者防詐觀念，並籲請將此訊息分享給身邊的親友，以提高防詐騙之共識與警覺性，警民合作全力反堵詐騙。

(中時 )