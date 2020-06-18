為了解決交通壅塞問題，新竹縣長楊文科（右五）及當地里長、縣議員等人，18日早上前往會勘。（莊旻靜攝）

台元科技園區就業人口不斷增加，前往台元的環北路、中山路口，以及環北路一段286巷等路段，均成為交通壅塞瓶頸，新竹縣長楊文科、交通旅遊處長游志祥、竹北市長何淦銘等人與在地人士前往會勘，共商解決方案，短期內將透過岔路口配置、燈號等方式，減少亭等車隊長度，以解決塞車問題。

游志祥表示，為了改善中山路、環北路這個五岔路口的交通壅塞問題，短期內改善部分，已調整五岔路口車道配置，並開放中山路紅燈右轉中山路，在開放紅燈後，中山路右轉環北路行車效率提升40％，並減少車輛借道中山路170巷通往環北路的狀況。

另外，針對環北路一段286巷也已調整增加綠燈秒數，減少停等車隊長度，改善會車安全問題。交旅處將持續觀察車流狀況，進行號誌秒數調整優化。

何淦銘表示，中山路、環北路五岔路口，市公所也正辦理車道拓寬工程，工程設計已發包，預計今年動工，在縣政二路、環北路近五岔路口原先規畫3車道，將增加至4車道，並設右轉車輛專用道，提升路口疏解效率，此外也在中正國小環北路北端，設置家長接送區，讓孩子安全上、下車。

另外，竹北市公所也向營建署爭取經費，辦理縣政二路治環北路設置高架橋或是地下道的可行性評估，預計選出對民眾影響最小的方案，用以長期解決交通壅塞問題。

楊文科也表示，交旅處將莊敬北路至環北路新闢道路納入「新竹縣生活圈整體路網規劃與規劃支援模型建置」案中評估，完成後再由興闢道路工程單位，向中央爭取補助經費，續辦道路可行性評估、規劃及工程事宜。

(中時 )