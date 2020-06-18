高雄市長補選成為政壇近期熱門議題，民進黨以徵召副閣揆陳其邁，正式參加補選，而國民黨方面，因黨內多位青壯派已表態請纓出戰，黨內仍在評估人選。至於國民黨該不該派人補選，資深媒體人黃暐瀚認為，「國民黨的戰場，不在高雄」，並解釋原因。

黃暐瀚今(18日)在臉書發文再度表示國民黨不應推人選的原因，他表示，雖然他已說過好幾次國民黨不要推人，但鑑於國民黨不推人的機率極低，他認為「該說的話，還是得說」。而至今為止，已正式表態投入高雄市長補選的有高雄市議員李雅靜、黃紹庭，前高雄民政局長曹桓榮。

他提及，看到有國民黨人士在討論，陳其邁回高雄，不一定贏，就算贏，也不一定會超過罷韓的93萬，甚至不一定會有2018年陳其邁自己的74萬票。該人士認為，如果陳其邁補選，票數居然低於2018自己的票數，那就不好看了，接下來兩年多，也會做的更辛苦，但黃暐瀚個人認為陳一定贏。

資深媒體人黃暐瀚臉書。(圖/取自 黃暐瀚臉書)

或許有人覺得「且既然都有這個目標？那不就更不該推人參選才對？」，但黃暐瀚也提到，如果國民黨不推人，藍營及其支持者「集體忽視這場補選」，那麼在激不起火花的情況下，陳其邁的票數，才有可能更低，他反問「難道是藍綠白大戰，選戰酣熱，陳其邁的得票，反而會更低嗎？」。

黃暐瀚並強調，這是基本戰術，不用高深學問就能明白。他最後重申，「國民黨此刻的戰場，不在高雄」，因為立院的國民黨立委，能做的事情更多，他舉例，大家是否還記得總統府的「中共駭客入侵竊取電腦資料案」、記得「華航改名案」、還有太陽花學運時，一直強調要修的「兩岸監督條例」，以及之後7月15日將開始發放的「三倍券」嗎？

黃暐瀚坦言，這些國民黨立委可以做的事情、問的議題，實在太多，但國民黨「立院不用力，高雄死不放」，他看了也只有搖頭。

(中時電子報)