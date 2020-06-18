社子島開發案18日遭監察委員糾正，包括事先未與居民討論及徵求意見，開發方向i-Voting與居民安置計畫均有不周，呼籲不要重演大埔事件。北市府對此回應，對監委意見表達尊重，至於糾正內容，都有積極策進作為。

監委趙永清、高涌誠今天指出，社子島開發方向，未事先和居民討論及徵求意見，開發方向i-Voting有明示或誘導選擇開發方向嫌疑，且未採用較嚴僅方式，輸入身分證字號、出生年月日就可投票，另居民安置計畫意願、家戶訪查也均有不周。

北市地政局副局長易立民表示，詳細內容還要等監察院內容送來，才能做回應，有正式來文再說，不是完全清楚。

不過，易立民也說，指i-Voting誤導是誤解啦，市府將投票範例上蓋章，只是挑比較中間的位置蓋上作為範例，很不巧範例就是生態社子島，而民眾投出來比較支持該方案。

易立民強調，大埔事件是張藥房不願意接受開發，而社子島目前趨勢，有開發促進會跟自救會兩方支持及反對意見，北市府一定會想辦法溝通，社子島有反對區徵的民眾，但沒辦法一定做到百分之百同意區徵，如果要等到每一個人都同意特定方式，社子島要開發就遙遙無期。

由於內政部土徵小組將審議社子島開發範圍，同步確認上次會議市府報告的開發公益性、必要性，面對監院糾正是否影響開發期程，易立民說，市府的部分剩下環評會審查，其餘徵收許可程序則交給內政部，還沒看到監院內容，很難說有沒有影響，目前無法推估內政部看法。

北市府副發言人戴于文指出，市府尊重監察院調查結果，針對糾正內容，市府都有積極策進作為，對於監委意見市府表示尊重。

戴于文也說，市長柯文哲上任至今積極處理社子島難題，希望能解決50年來累積的問題，除了聆聽在地居民需求，配合都市計畫戰略，也利用i-Voting落實全民參與理念，未來也會加強與居民及各團體溝通，讓社子島有新生的機會。

(中時 )