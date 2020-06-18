藥華藥(6446)今日召開法說會時表示，6月初已完成旗下產品P1101台灣紅血球增多症(PV)藥證之領證手續，正式取得台灣衛福部之新藥藥品許可證，並已準備好鋪貨在台上市銷售。藥華藥近期整併泛泰為100%子公司，泛泰之血友病藥品銷售將穩定挹注藥華藥營收，並積極開拓藥華藥旗下藥品之台灣銷售市場，成為藥華藥亞太地區藥品出貨之物流中心。

藥華藥表示，泛泰現有行銷及銷售團隊已立即投入P1101在台灣的藥品發展、行銷與商業化銷售等業務。藥華藥未來將借重泛泰在罕見血液疾病領域行銷方面的專長與銷售經驗，在台灣協助建立MPN領域的病友團體，並拓展藥華藥旗下產品線在台灣的銷售市場，包括乳癌用藥Oraxol、及皮膚癌和牛皮癬用藥KX01。原泛泰通過衛福部PIC/S GMP&GDP評鑑之倉儲物流資源由藥華藥接手，不但在血友病藥品物流方面可穩定貢獻營收，也將成為藥華藥於亞太區域藥品出貨之物流中心，這也是藥華藥在亞太行銷布局的第一塊拼圖，力衝營收。藥華藥在泛泰團隊加入後，預期將可發揮強大綜合效益、加強公司未來成長動力，並為股東創造最大利益。

另外，藥華藥台中分公司之針劑廠也已於今年通過衛福部生產及充填GMP、物流GDP認證，完整取得生產、充填及出貨P1101藥品所需全數認證。藥華藥表示，正式取得P1101之台灣PV藥證後，台中分公司之針劑廠已依照排程於6月中完成了藥品的充填、包裝、及品質檢測等作業，目前已可供應第一批台灣市場商業化銷售藥品的出貨，預計完成來自台灣各醫療院所的訂單，同時布局亞洲市場。

(時報資訊)