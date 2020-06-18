臺企銀（2834）2019年企業社會責任（CSR）報告書，連續第5年通過國際專業驗證機構英國標準協會（BSI）查證，於16日舉辦授證儀式，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛代表頒發證書，臺企銀董事長黃博怡代表接受。

臺企銀2019年CSR報告書續採GRI永續報告標準最新準則編製，並清楚揭露對「聯合國永續發展目標」（SDGs）回應作法，以具體行動讓外界了解該行重視氣候變遷及因應相關風險作為。

臺企銀董事長黃博怡表示，2019年為地方創生元年，臺企銀結合政府輔導資源及長期累積授信與送保經驗，協助在地企業與創業者順利取得融資，達成地方創生目標。

受新冠肺炎疫情影響，不少中小企業面臨巨大衝擊。黃博怡表示，臺企銀除依循政府各項紓困振興政策，從寬、從速、從簡協助渡過難關，在疫情趨緩之際仍將持續推動慈善公益活動、關懷弱勢族群，貢獻一己之力，善盡企業社會責任。

為展現永續經營決心，臺企銀將持續遵循「企業社會責任實務守則」，回應利害關係人期望，針對中小企業、小微及新創事業、地方創生產業等，更將持續提高協助力道，發揮專業銀行的獨特角色與功能，讓社會認同中小企業專業銀行存在的重要性。

(時報資訊)