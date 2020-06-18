軟板廠-台郡(6269)多元化產品佈局奏效，前5月合併營收90.55億元，年成長21.25%，台群預估，今年第2季整體生產值將較第1季及去年同期有雙位數成長，儘管有全球新冠肺炎疫情變數，台郡下半年將按原計畫以新產能量產5G新產品，高雄和發新廠將於第4季量產，以因應明年新產品生產。

台郡今天舉行股東會，由董事長鄭明智主持，鄭明智表示，在動盪不安的國際局勢中，台郡108年合併營收為260.33億元，雖較前一年度減少3%，但合併毛利率22.84%，較前一年度增加3.71個百分點，稅後盈餘31.5億元，每股盈餘10.02元，較前一年度分別增加19.3%及1.47元，今天股東會通過每股配發現金股息5元。

鄭明智表示，「台郡超前部署5G新產品技術」，讓台郡在今年上半年嚴峻肺炎疫情及中美貿易國際局勢動盪不安中仍繳出亮眼營運成果，由於第1季手機量較去年同期成長，新機佔比高於去年同期，且有新開發的MPI天線產品，產品組合不一樣，帶動單季合併毛利率為20.5%，年增9.1個百分點，稅後盈餘為3.68億元，年成長220%，每股盈餘為1.12元，累計今年前5月合併營收達90.55億元，較去年同期成長21.25%。

受惠於NB及平板有較好的需求，台郡預估，今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長。

台郡表示，公司憑藉已於年前提前跨入5G新產品技術及投資建造兩岸新產能優勢佈局，在後疫情時代，台郡下半年將能按原定計劃以新產能順利量產5G新產品。

儘管全球新冠肺炎疫情未止，台郡維持今年資本支出約32億元，高雄和發新廠亦將於今年第4季量產，根據台郡規劃，今年32億元資本支出，一半用於高雄合發新廠廠房，另一半將用於設備，設備部分有30%到40%為自動化需求。

(時報資訊)