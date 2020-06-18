《韓股》憂疫情反撲＋兩韓緊張 韓股連2漲止步 15:572020/06/18 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球前二大經濟體美國與中國的新冠肺炎新增確診數激增，以及朝鮮半島緊張局勢升高，使市場信心受到打擊，周四南韓KOSPI指數收跌0.35%，為2,133.48點，中止連漲2日的升勢。 今日外資賣超韓股872億韓元，散戶買超1490億韓元，機構投資人賣超278億韓元。 三星證券分析師表示，對爆發第二波疫情的擔憂，使經濟復甦的期望降溫，且因缺乏與新興市場相關的重要題材，投資人似乎先將近來獲利落袋。 韓元收漲0.49%，報1,208.0兌一美元。 (時報資訊) #三星 #韓股 #億韓 #疫情 #一美元 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 即時 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 Fed堆美經濟泡沫越買越狂 專家警告小心殭屍企業惡潮 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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