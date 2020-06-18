全球前二大經濟體美國與中國的新冠肺炎新增確診數激增，以及朝鮮半島緊張局勢升高，使市場信心受到打擊，周四南韓KOSPI指數收跌0.35%，為2,133.48點，中止連漲2日的升勢。

今日外資賣超韓股872億韓元，散戶買超1490億韓元，機構投資人賣超278億韓元。

三星證券分析師表示，對爆發第二波疫情的擔憂，使經濟復甦的期望降溫，且因缺乏與新興市場相關的重要題材，投資人似乎先將近來獲利落袋。

韓元收漲0.49%，報1,208.0兌一美元。

(時報資訊)