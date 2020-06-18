海巡署中部分署第三岸巡隊18日表揚優良漁民。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊18日表揚優良漁民。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊18日表揚優良漁民，其中，松柏漁港「益豐邦」船長林順益，得知有沈船載浮載沉，且持續往南漂移，他主動開船至事故海域以浮標燈標示沈船位置，避免往來船筏航行遭受影響，熱心公益獲肯定。

第三岸巡隊於隊長葉兆航今日帶隊至梧棲安檢所及松柏安檢所辦理109年優良漁民表揚，肯定其熱心協助海巡相關工作，藉由此活動雙向溝通，增進與漁民朋友的互動，傾聽漁民朋友心聲。

接受表揚漁民為松柏漁港「益豐邦」船長林順益，於去年8月得知松柏安檢所前方海域有沈船載浮載沉，且持續往南漂移，主動開船至事故海域以浮標燈標示沈船位置，避免往來船筏航行遭受影響。

另2位漁民為梧棲漁港「新凱勝2」船長洪進祥及「合滿福2」船長俞福財，去年7月協助支援海域救生演練，3位漁民殊值表揚，以表彰其熱心公益的義行。

第三岸巡隊表示，海巡工作的推展，除仰賴各友軍單位密切合作外，漁民朋友的認同與協助更是功不可沒；海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為民眾服務。

(中時 )