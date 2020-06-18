台灣男雙組合王齊麟／李洋因為贊助商不同，比賽期間會配合服裝顏色，卻因為款式不同，近日收到世界羽聯（BWF）針對今年2月西班牙大師賽的服裝款式不同開罰250美元（約7465台幣），讓兩人相當冤枉。

李洋於2018年底轉戰土地銀行羽球隊，和王齊麟去年開始一起征戰男雙，不過兩人球衣贊助商分別是優乃克（YONEX）、勝利（VICTOR），比賽期間會照規定穿上相同顏色的比賽服，只是品牌不同，自然款式、設計不會一模一樣，去年台北羽球公開賽的紅色球衣就曾被BWF以款式不同開罰，不過其他國際賽BWF又沒有意見。

今年西班牙大師賽「麟洋配」的黑色球衣再度被BWF盯上，開出250美元罰單，王齊麟透過IG抒發無奈心情，表示不同廠商的衣服如何要求設計要一樣？王齊麟強調在意的不是被罰多少錢，而是對於結果無法接受，提出申訴後也遭到駁回，謝謝大家關心。

(中時 )