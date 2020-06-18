新冠肺炎疫情快速散播至全球，飛機被視為最佳傳播工具，一群陌生人擠在狹小空間內也被醫生指不安全，飛機製造商空中巴士（Airbus）今強調，飛機機艙使用先進的通氣設計，機艙裡的空氣每3分鐘換過一輪，其實是低感染風險的交通運輸環境。

空巴北亞區總裁吉諾（Stephane Ginoux）表示，飛機客艙採用先進的通氣與過濾系統，以機內的空氣流動方式而言，其實是低感染風險的環境。他介紹，飛機對氣流、氣壓、溫度與空氣品質不斷監測，透過高效率空氣微粒（HEPA）濾網，客艙內空氣每2至3分鐘更新1次，使機艙內空氣品質水準與醫院手術室相當，乾淨程度勝過其他交通運具。

吉諾指出，空氣是從上方行李箱附近的出風口進入客艙，然後以每秒1公尺的速率往下流動，往下的強力氣流可避免空氣在客艙內前後流動，降低交互感染的風險。而空氣由地板的出風口吸出客艙之後，通過HEPA濾網移除99.5％的微粒，包括細菌、病毒以及相對較大的冠狀病毒，再外部的新鮮空氣混合，重新進入客艙。

吉諾說，航空公司已開始為乘客與組員引進額外的保護措施，減少乘客與組員接觸的新服務方式，以及在登機、飛行與下機時改變乘客動線。空巴也開始檢討，是否要改變座椅使用的材質，例如讓細菌、病毒更難以附著的纖維；常使用到的行李置物箱，把手或許也能採用新的材質。

他也強調，搭飛機只是眾多防疫環節之一，從民眾平時的衛生習慣、出門搭車、機場搭車、航空公司防疫等，都需要各方共同配合及努力。

(中時 )