仲琦科技（2419）18日召開股東會，雖然今年首季受到疫情影響，導致營收衰退，不過，仲琦並不看淡下半年營運，仲琦表示，最壞的狀況已經過去，今年4、5月的營運已經逐步回復正常，下半年營運有望逐季增溫。

台廠近二年考驗不斷，連仲琦董事長鄭炎為18日在股東會上，提及去年營運表現時也表示，仲琦去年也受到中美貿易戰的牽制，所幸仲琦為因應中美貿易戰對成本的影響，即時採取了應變方案，除了在產品出貨比重進行調整外，也跟進推出最新的高單價DOCSIS 3.1 纜線數據機，雖然去年總體出貨量減少4％，但營收仍能維持2.7％的微幅成長，整體營收受到的衝擊相較於同業為低，另稅後淨利為2.2億元、每股稅後盈餘為0.98元，表現亦較2018年為佳。

為了回饋股東，仲琦決議配發現金股利0.8元，配息與107度年每股配發的現金股利0.8135元相近，換算108年度派發率達81.63％，以18日收盤價22.5元換算，現金股息殖利率達3.55％，仲琦表示，未來股利政策仍會以高現金股利發放率為方向。

繼去年因中美貿易戰打亂步伐後，仲琦今年首季又迎來了疫情的考驗，導致營收衰退，不過仲琦強調，在各國相繼解封後，現廠區也跟進在4、5月回復正常，6月初分批前往越南的生產線幹部也已結束二週隔離，正式加入量產的行列，現生產正在步入常態。

(工商 )