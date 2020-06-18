世界之大，奇人之多！大陸美女中醫師袁合榮以外型聞名，有著俏麗五官、仙女氣質的她，衣服下是真正的「魔鬼身材」，她3年來勤奮重訓，練出渾身肌肉，身體甚至比男人更加壯碩，被封為「真人版芭比」，而她日前宣布有喜，是個懷胎6個月的準媽媽，日前曬出孕婦寫真，全裸入鏡讓網友看傻眼，直呼這根本不像孕婦。

在 Instagram 查看這則貼文 袁合荣（@yuanherong1229）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 15 日 上午 9:23 張貼

袁合榮自小愛運動，3年前起心動念挑戰健美路線，一周到健身房報到4、5天，果真渾身上下練出肌肉，去年9月拿下大陸健身比賽亞軍，而她坦言訓練的過程感受到孤獨、艱難與痛苦，她其實有想放棄，但看到身材一天一天進步，袁合榮撐了過來，覺得相當值得。

而她不只是開展事業，人生也進入新篇章，袁合榮宣布升格當媽，透露孕吐非常嚴重，然她沒因懷孕放棄訓練，也對老一輩說「激烈運動會傷到胎兒」的說法存疑，仍照常重訓，還笑說健身能減輕孕吐，「回家也想吃飯了！」，日前她分享孕婦寫真，全裸入鏡，僅在重點部位貼上水鑽遮掩，除了懷胎6月小腹仍就平坦結實外，還渾身筋肉噴發，展現出極致的反差美感，讓網友驚呼連連，但她本人倒是很嚴格，說有了小肚子且體脂肪也增加了，自嘲這是「最不像孕婦的孕婦照」，還打算產前再拍一次。

(中時電子報)