內政部警政署18日發布臺灣警察專科學校校長等重要警職人事案，彰化縣警察局局長方仰寧陞任警政署警政委員，調動人員共計42員，含初任直轄市政府警察局分局長、大隊長人員，除臺灣警察專科學校校長、保安警察第一總隊總隊長於6月20日辦理交接外，其餘統一22日辦理交接。

彰化縣警察局長方仰寧2019年3月22日接任，上任一年多，傳出要接任警政委員一段時間了，這次完成大甲媽勤務的最後一程，內政部警政署正式公布人事案。

內政部警政署表示，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，相關調整如下

調動人員包含：

1、本署主任秘書鍾國文陞任臺灣警察專科學校校長

2、本署警政委員林順家調任本署主任秘書

3、彰化縣警察局局長方仰寧陞任本署警政委員

4、桃園市政府警察局副局長許錫榮調任彰化縣警察局局長

5、臺南市政府警察局督察長林清求調任桃園市政府警察局副局長

6、屏東縣政府警察局局長葉明潭調任臺南市政府警察局督察長

7、本署公共關係室主任李文章調任屏東縣政府警察局局長 .

8、臺北市政府警察局大安分局分局長周煥興陞任本署公共關係室主任

9、本署警政委員王慶麟調任本署保安警察第一總隊總隊長 .

10、本署保安警察第五總隊總隊長鄭明忠陞任本署警政委員

11、臺北市政府警察局副局長高壽孫調任本署保安警察第五總隊總隊長

12、新北市政府警察局主任秘書邱寬愉調任臺北市政府警察局副局長

13、南投縣政府警察局局長陳木樹調任新北市政府警察局主任秘書

14、本署保安警察第六總隊副總隊長呂新財調任南投縣政府警察局局長

15、宜蘭縣政府警察局副局長張維鎮陞任本署保安警察第六總隊副總隊長

16、本署警政委員陳永利調任本署督察室主任

17、基隆市警察局局長詹永茂陞任本署警政委員

18、本署刑事警察局副局長林炎田調任基隆市警察局局長

19、本署國道公路警察局副局長李西河調任本署刑事警察局副局長

20、本署花蓮港務警察總隊總隊長徐世霖調任本署國道公路警察局副局長

21、本署保安警察第二總隊副總隊長李安淳調任本署花蓮港務警察總隊總隊長

22、本署航空警察局主任秘書郭順德調任本署保安警察第二總隊副總隊長

23、新北市政府警察局三重分局分局長王文澤陞任本署航空警察局主任秘書 .

24、臺中市政府警察局督察長魏慶賢調任臺中市政府警察局副局長

25、臺東縣警察局局長邱文亮調任臺中市政府警察局督察長

26、本署行政組組長趙瑞華調任臺東縣警察局局長

27、本署鐵路警察局副局長江義益調任本署行政組組長

28、本署保安警察第五總隊副總隊長葉爾煙調任本署鐵路警察局副局長 .

29、本署保安警察第七總隊主任秘書陳宗能調任本署保安警察第五總隊副總隊長

30、高雄市政府警察局苓雅分局分局長李謀旺陞任本署保安警察第七總隊主任秘書

31、臺中市政府警察局第三分局分局長陳武康陞任本署保安警察第一總隊主任秘書

32、桃園市政府警察局桃園分局分局長黃炳訓陞任桃園市政府警察局警政監

33、臺南市政府警察局第六分局分局長陳建民陞任臺南市政府警察局警政監

34、本署公共關係室科長游永中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

35、本署資訊室科長李崇偉調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

36、本署保安組科長洪本華調任宜蘭縣政府警察局副局長

37、本署刑事警察局國際刑警科科長甘炎民調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

38、臺北市政府警察局勤務指揮中心主任吳在堂調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長 .

39、新北市政府警察局後勤科科長周振安調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長

40、桃園市政府警察局犯罪預防科科長吳明彥調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

41、臺中市政府警察局秘書室主任賈立民調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

42、高雄市政府警察局秘書室主任陳志榮調任高雄市政府警察局小港分局分局長

(中時 )