中國外交部發言人趙立堅今表示，中印邊界衝突事件發生後，中印雙方通過軍事和外交管道進行溝通協調，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，維護邊境地區的和平與安寧。目前，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的。

中國外交部例行記者會上。有記者提問，據報導中國國務委員兼外長王毅同印度外長蘇傑生通電話，雙方就中印邊界西段局勢交換了意見，請問中方有何評論？中印邊境緊張局勢是否會進一步升級？

趙立堅表示，針對近期中印邊界西段的事件，國務委員兼外長王毅在同印度外長蘇傑生通電話時已經詳細闡明中方嚴正立場。中方已多次聲明事件發生的起因是印方一線部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩的情況下再次跨越實控線，蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈的肢體衝突，造成人員傷亡。

他稱，事件發生之後，中印雙方通過軍事和外交管道進行了溝通協調，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降溫，維護邊境地區的和平與安寧。目前，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的。相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下妥善處理當前事態，共同維護好邊境地區的和平與穩定，推動兩國關係健康穩定發展。

(中時 )