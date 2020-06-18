為關懷台南市東區東光里的弱勢里民，今(18)日，台南紡織公司、南紡購物中心，以及台南市東光關懷弱勢福利促進協會攜手傳愛，在端午節前夕，準備了肉粽600顆，由東光里里長許文能，協助贈送給里內的低收入戶及邊緣弱勢家庭，讓弱勢里民充分感受到社會溫情，提前歡慶端午佳節。

炎炎夏日抵擋不住眾人奉獻愛心的腳步，18日下午2時，台南市東光關懷弱勢福利促進協會於東光里里辦公室舉辦「愛在東光．端午送暖」活動，南紡購物中心總經理廖孟省、營運事業群協理楊鈵彥、東光里里長許文能、東光里里政顧問團首席顧問曾信凱、團長陳金木等人出席關懷弱勢里民，讓里民備感溫馨。

此次公益活動在東光里里長許文能的號召下，善心不落人後的台南紡織公司、南紡購物中心合力贊助兩萬元，委由東光關懷弱勢福利促進協會集資購買台南市國華街阿娟肉粽600顆，現場貴賓在里長許文能的協助下，共同將260顆粽子分送給低收入戶、邊緣弱勢家庭，其餘粽子則將分送給里民，讓大家度過溫情滿滿的端午節。

同時，兼任東光關懷弱勢福利促進協會理事長的許文能里長更是慷慨解囊，特別準備每份600元的慰問金，分發給里內低收入戶、邊緣弱勢家庭共30戶，讓弱勢民眾與家人共享用美味肉粽之餘，還能獲得實質的幫助。

南紡購物中心總經理廖孟省表示，秉持著在地企業回饋鄉親的精神，南紡購物中心特別於端午節前夕響應許文能里長的號召，齊心為地方奉獻心力，希望透過此次的活動吸引更多企業及善心人士投身公益，讓社會弱勢都能獲得幫助，共度溫馨佳節。

(工商 )